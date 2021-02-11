COVID-19 покусился на святое: ученые установили, как он влияет на либидо

Коронавирус делает секс неинтересным для людей, считают ученые. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Коронавирус может сделать человека равнодушным к интимной жизни, установили медики. Как пишет МедикФорум, исследователи обнаружили связь между аносмией (потерей обоняния), которой нередко сопровождается заболевание коронавирусной инфекцией, и изменениями в сексуальной жизни человека.

Утрата вкуса и обоняния способна сделать секс неинтересным для человека так же, как делает для него невкусными блюда и напитки, установили американские исследователи. Особенно эта проблема актуальна для людей среднего и старшего возраста. Авторы исследования предполагают, что это происходит из-за более сильной связи между запахами и либидо в более старшем возрасте. В молодом возрасте эта связь менее выражена, отметили ученые.

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