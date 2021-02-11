Ланская в медалях и улыбающаяся Кочанова: что публикуют в соцсетях участники ВНС

Делегату из Гродно повезло сделать селфи с улыбающейся Кочановой. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что говорили в своих выступлениях делегаты ВНС в четверг, 11 февраля. Самое долгое выступление было у Александра Лукашенко, он говорил перед участниками форума около 4 часов.

Но, конечно, в заседаниях были и перерывы. В это время делегаты успели пообщаться и сфотографироваться друг с другом, сделать селфи с главными лицами белорусской власти.

Например, Алексей Зайцев, представитель гомельской молодежи, опубликовал пост с ВНС и написал: «Приятные встречи с ключевыми представителями правильного мнения и позиции в нашей стране!». В этой же публикации он заметил, что это его точка зрения и призвал подписчиков отписаться, если они не согласны с ним.

Делегаты делали фото из пресс-центра ВНС. Фото: соцсети.

А зампредседателя райисполкома Волковыска приехал на ВНС даже с селфи-палкой. Он запостил несколько фото с первого дня ВНС: у него селфи рядом с Дворцом Независимости, из пресс-центра и мандатной комиссии.

Чиновник из Волковыска приехал на ВНС с селфи-палкой. Фото: соцсети.

Многие старались сфотографироваться со звездой. Например, пользователь инстаграма Андрей Бузаров запостил с ВНС фото с Аленой Ланской. Он подписал, что артистка находится в прекрасной форме и настроении, как и он сам. На фото Ланская в темном брючном костюме, а на лацкане пиджака у нее несколько медалей - пользователи возмутились, мол, что это за награды?

Алена Ланская одела на ВНС строгий брючный костюм и прикрепила медали. Фото: соцсети.

Кстати, запостил делегат Бузаров и банкет из Дворца Республики. «Комсомолка» уже рассказывала, чем кормили участников ВНС. На фото пользователя кроме уже знакомых столов с зефирками, печеньем, а также мясной и овощной нарезкой есть еще и огромная алюминиевая кастрюля с надписью «1 блюдо», возможно, в такой емкости было какое-то горячее блюдо.

Администратор аккаунта «Автопробеги за Беларусь» опубликовал групповые фото, примечательно, что в кадре и мужчины, и женщины, в том числе Алена Ланская, с одинаковыми портфелями - подарками для участников ВНС.

Участники форума были на съезде с подаренными портфелями. Фото: соцсети.

Светлана Варяница, делегат на ВНС, представляющая Гродненщину. В своем аккаунте в Инстаграме опубликовала просто рекордное число фото с первого дня ВНС - новых постов больше дюжины! В том числе групповое фото с Караником и Караевым. Групповой снимок и отдельное селфи с Кочановой, а также селфи с прославившимся в сети военным комиссаром Гродненской области, полковником Андреем Кривоносовым, который в интервью на ОНТ заявил - «Я – ябатька!».

У многих в соцсетях добавились групповые фото с чиновниками. Фото: соцсети.

Молодые парламентарии с удовольствие также постили фото в соцсети, сделав десятки фото не только из Дворца Независимости, но и еще из автобусов по пути на форум.

К слову, на фото с ВНС Алена Ланская была в строгом костюме, а чуть позже в своем Facebook она выложила и другой снимок уже в концертном платье. На фото вместе с Ланской, также нарядные Виктория Алешко и Ирина Дорофеева.

Алена Ланская не только участвовала в ВНС днем, как делегат, но и выступила на концерте вечером, уже как певица. Фото: соцсети.

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