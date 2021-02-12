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Солодуха поделился своими эмоциями от выступления Лукашенко на ВНС

Певец добавил, что зал несколько раз взрывался аплодисментами
Инна КОРСАК
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Солодуха рассказал, что смотрел выступление Лукашенко на ВНС. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Солодуха рассказал, что смотрел выступление Лукашенко на ВНС. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

Певец Александр Солодуха рассказал, что в четверг, 11 февраля, смотрел выступление Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Он поделился своими впечатлениями от услышанного.

- Да, я смотрел выступление нашего президента Александра Лукашенко. Все было эмоционально, бойко, живо. Зал несколько раз взрывался аплодисментами. В сегодняшнем дне (речь идет о 11 февраля – Ред.) все получилось. Уверен, что и завтра все получится, - прокомментировал Солодуха корреспонденту АТН.

Солодуха также исполнил фрагмент своей новой песни «Беларусь, моя любимая».

- Беларусь, моя любимая,

Поле, лес, озера синие

Никогда не променяю я, - исполнил певец.

Напомним, что в четверг, 11 февраля, в Минске началось VI Всебелорусское народное собрание. Александр Лукашенко выступил с докладом в первый же день работы форума. Его выступление длилось на протяжении четырех часов. Лукашенко выступит с заключительным словом 12 февраля.

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