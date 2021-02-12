Сильные метели и ветер: Беларусь накроет суперциклон Volker

Циклон Volker накроет Беларусь в выходные 13 и 14 февраля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суперциклон принесет в Беларусь снег и ветер в ближайшие выходные 13 и 14 февраля.

Европейские метеорологи прозвали его Volker. Вихрь зародился над Атлантическим океаном 9 февраля. Он уже устроил рекордный шторм и вызвал похолодание в Западной Европе. К примеру, в Германии температура воздуха упала до -24°С. Пурга привела к тому, что города страны встали в пробках.

Теперь циклон смещается с территории Украины на Брянскую область, он затронет и Беларусь.

На 12 февраля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщается на сайте pogoda.by.

«12 февраля (пятница) по востоку республики ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью по востоку, утром и днем на большей части территории – усиление ветра порывами до 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

Ветер будет северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура днем ожидается от -10°С до -15°С.

В Минске будет облачно. Временами снег (вероятность 80-90%), местами по городу метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный сильный порывистый. Утром в столице температура воздуха составит -13°С..-14°C, днем столбики термометров покажут от -11°С до -13°C, вечером будет -12°С...-14°C.

В субботу, 13 февраля погоду в Беларуси будет формировать ветреная тыловая часть циклона, смещающегося с территории Брянской области на Тульскую область России. Будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются снег, метель. Ночью и утром по юго-востоку республики пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы.

Ветер будет северный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью - 13°С... - 18°С, днем ожидается от - 7°С до -14°С, по юго-западу столбики термометров опустятся до -3°С… - 6°С.

В воскресенье, 14 февраля скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. Ветер будет северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по западу до -17°С по востоку республики, днем ожидается от - 5°С до -11°С, в западных районах -1°С...-4°С.

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