В ЕС пояснили, какое письмо и когда отправили Лукашенко. Фото: БелТА

В Европейском союзе пояснили, какое письмо и когда отправили Александру Лукашенко. Все началось с того, что во время доклада на VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что получил письмо от «ВОЗ».

- Меня удивило, что в письме было написано: президенту Республики Беларуси. Его превосходительству А. Г. Лукашенко. Вот слушайте, пишут одно, а на Западе приветствуют и говорят о другом. Ну написали ли бы «экс-президенту», «бывшему президенту», но нет. Они понимают, кто в доме хозяин, - заявил Лукашенко.

В Евросоюзе прокомментировали получение письма.

- Мы хотели бы заявить, что никаких писем после 9 августа 2020 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Александру Лукашенко не писала. Последнее письмо она отправила Лукашенко 9 июня 2020 года. В нем говорилось о переносе Саммита Восточного партнерства связи с пандемией коронавируса, - приводит слова пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Петера Стано «Белсат».

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