В Солигорске снова задержали шахтера Корзуна, который осенью приковал себя наручниками под землей. Фото: tut.by

В Солигорске вновь задержали шахтера, члена стачкома «Беларуськалия» Юрия Корзуна, который в сентябре 2020 года приковал себя наручниками под землей в знак протеста.

Супруга рассказала, что муж пропал 11 февраля, после того, как вышел из дома рано утром.

- Муж вышел греть машину, чтобы съездить ее заправить, вернуться домой и отвезти ребенка в школу. Но он так и не вернулся. Когда я вышла на парковку, то увидела, что машина стоит на месте, но его нет. Также я заметила следы от другого легкового автомобиля, который развернулся и уехал. Поэтому я подумала, что либо его задержали, либо он взял такси, чтобы заправить сразу канистру. Я прождала три часа, а потом позвонила в РОВД, - рассказала Екатерина порталу tut.by.

В РОВД супруге Корзуна сказали, что для получения информации ей необходимо лично с паспортом приехать.

- В обеденный перерыв я поехала в РОВД. Там мне сказали, что мой супруг находится в изоляторе временного содержания по причине части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Другие подробности мне неизвестны. Надеюсь, что суд состоится в течение трех дней. Но меньше 15 суток Юре никогда не давали, - прокомментировала Екатерина.

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