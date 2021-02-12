Парламентарии Швейцарии обратились к главе МИД Беларуси с требованием освободить Наталью Херше, осужденную за сорванную балаклаву

Парламентарии Швейцарии потребовали освободить Наталью Херше. Фото: spring96.org

Открытое письмо министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею написали 88 швейцарских парламентариев. Они потребовали освободить гражданку Швейцарии Наталью Херше и других политзаключенных. Письмо опубликовано на сайте немецко-швейцарской организации Libereco, которая занимается защитой прав человека в Беларуси и Украине.

В Швейцарии считают, что Херше не совершала преступлений, за которые нужно наказывать тюремным сроком, она участвовала в мирном протесте.

Парламентарии призвали рассмотреть апелляционную жалобу Херше без политических мотивов и в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства. В частности, они предложили заменить наказание штрафом.

Также они попросили главу белорусского МИД обеспечить освобождение Натальи не позже, чем после оглашения приговора апелляционного суда и предоставить ей возможность немедленно вернуться в Швейцарию.

Напомним, что ее апелляционную жалобу должны рассмотреть 16 февраля. Херше задержали во время акции протеста в Минске 19 сентября 2020 года. Она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа. Ее приговорили к 2,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Она также должна выплатить компенсацию в размере Br1000 сотруднику ОМОНа.

Кроме того, парламентарии обратились с призывом перестать запугивать, преследовать и задерживать мирных демонстрантов, активистов оппозиции, правозащитников, студентов и представителей СМИ в Беларуси.

«Заключение Натальи Херше и более 240 других политических заключенных серьезно осложняет внешнеполитические отношения между Швейцарией и Беларусью. Для улучшения двусторонних отношений необходимо, чтобы белорусские власти освободили Наталью Херше и всех других политических заключенных», – сказано в сообщении.

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