Общественный транспорт в Минске ходит с нарушением графика из-за погоды
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минсктранс предупредил жителей Минска о проблемах с общественным транспортом из-за сложных погодных условиях. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Минсктранса.
«В связи со сложными погодными условиями движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика», – сказано в сообщении.
Там также рассказали об измении в движении автобуса №100. Он не останавливается на проспекте Независимости в районе станции метро «Октябрьская».
«С 07.30 отменяется выполнение о.п. ст.м.Октябрьская по просп.Независимости в направлении ул.Ленина для автобусного маршрута № 100», – говорится в сообщении Минсктранса.
Добавим, что синоптики объявили 12 февраля оранжевый уровень опасности из-за снегопада и сльного ветра.
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На 12 февраля объявлен оранжевый уровень опасности (подробности).