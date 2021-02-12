Общественный транспорт в Минске ходит с нарушением графика из-за погоды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минсктранс предупредил жителей Минска о проблемах с общественным транспортом из-за сложных погодных условиях. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Минсктранса.

«В связи со сложными погодными условиями движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика», – сказано в сообщении.

Там также рассказали об измении в движении автобуса №100. Он не останавливается на проспекте Независимости в районе станции метро «Октябрьская».

«С 07.30 отменяется выполнение о.п. ст.м.Октябрьская по просп.Независимости в направлении ул.Ленина для автобусного маршрута № 100», – говорится в сообщении Минсктранса.

Добавим, что синоптики объявили 12 февраля оранжевый уровень опасности из-за снегопада и сльного ветра.

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На 12 февраля объявлен оранжевый уровень опасности (подробности).