Мэр Варшавы наградил мужчину, который вытолкал автобус, 90-дневным проездным на общественный транспорт. Фото: Facebook мэра Варшавы
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский наградил белоруса Дмитрия Сологуба 90-дневным проездным на общественный транспорт.
- В трудной ситуации 28-летний Сологуб помог городскому автобусу продолжить движение по маршруту. Теперь у Дмитрия будет возможность на протяжении 90 дней преодолевать маршруты на общественном транспорте Варшавы, - написал на своей странице в Facebook мэр.
Дмитрий Сологуб родился в Минске. В Варшаву он приехал в декабре 2020 года.
- Я приехал, чтобы найти работу и на курсы IT. В Минске я учился в БГУиР, а позже стал работать в логистической сфере. На данный момент в Минске с работой очень плохо, - приводит слова Дмитрия warszawa.wyborcza.pl.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Видеофакт: блондинка учит “прикуривать” автомобиль в мороз.
Наступили холода, а значит у автовладельцев опять проблемы. (подробности)