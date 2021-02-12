Мэр Варшавы наградил мужчину, который вытолкал автобус, 90-дневным проездным на общественный транспорт. Фото: Facebook мэра Варшавы

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский наградил белоруса Дмитрия Сологуба 90-дневным проездным на общественный транспорт.

- В трудной ситуации 28-летний Сологуб помог городскому автобусу продолжить движение по маршруту. Теперь у Дмитрия будет возможность на протяжении 90 дней преодолевать маршруты на общественном транспорте Варшавы, - написал на своей странице в Facebook мэр.

Дмитрий Сологуб родился в Минске. В Варшаву он приехал в декабре 2020 года.

- Я приехал, чтобы найти работу и на курсы IT. В Минске я учился в БГУиР, а позже стал работать в логистической сфере. На данный момент в Минске с работой очень плохо, - приводит слова Дмитрия warszawa.wyborcza.pl.

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