ГАИ: Призываем автовладельцев 12 февраля отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильного снегопада

В ГАИ призвали автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте 12 февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Госавтоинспекции Минска призвали автовладельцев в пятницу, 12 февраля, отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Причина – сильные снегопады. Информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Мы также хотели обратить внимание на то, что сотрудники дорожно-коммунальных служб увеличат сегодня в столице количество снегоуборочной техники, которая будет беспрерывно осуществлять уборку проезжей части и двигаться без остановок. Возможны задержки в общественном транспорте, - прокомментировали в ведомстве.

В условиях сильного снегопада в ГАИ также напомнили водителям, что необходимо соблюдать безопасную скорость движения, быть особо внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях, подъемах и спусках дорого. В сложные погодные условия стоит отказать от маневров на дороге и торможения.

Напомним, что синоптики на пятницу, 12 февраля, объявили оранжевый уровень из-за сильных снегопадов и ветра. Беларусь накроет суперциклон Volker.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Общественный транспорт в Минске ходит с нарушением графика из-за погоды.

В Беларуси на 12 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопада и ветра. (подробности)