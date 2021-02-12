Колесниковой и Знаку предъявлены обвинения еще по двум статьям УК. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

Юриста Максима Знака обвинили еще по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский порталу tut.by.

- Максиму Знаку в среду, 10 февраля, было предъявлено обвинение под двум статьям Уголовного кодекса: части 1 статьи 357 УК – Заговор с целью захвата государственной власти, а также части 1 статьи 361-1 УК – Создание экстремистского формирования и руководства им. Это дополнение к уже предъявленному ранее обвинению по части 1 статьи 361 УК – Публичные призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности, - рассказал Лаевский.

Он добавил, что никаких оснований нет ни для одного из предъявленных обвинений.

- Мы еще поборемся за Макса, - заявил адвокат.

Чуть позже в телеграм-канале Виктора Бабарико сообщили о том, что Марии Колесниковой было предъявлено обвинение по аналогичным статьям.

Напомним, что Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. Он присутствовал на встрече с Лукашенко, которая состоялось в СИЗО КГБ 10 октября 2020 года.

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