Латушко прокомментировал Всебелорусское народное собрание и назвал условия возвращения в страну лидеров

Павел Латушко назвал условия возвращения в Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко высказался о планах, озвученных на Всебелорусском народном собрании, которое началось в Минске 11 февраля. Своим мнением об этом мероприятии по итогам первого дня он поделился в своем Telegram-канале.

В частности, он считает, что озвученные на ВНС планы не будут реализованы.

– Это всегда был театр одного актера, трибуна для лозунгов великого «поводыря народа». И в этот раз заявленные планы не будут выполнены – для этого нет ни интеллектуального ресурса у людей, которые там собрались, ни организационного, ни финансового, ни экономического, – поделился мнением Латушко.

Он также назвал условия возвращения в Беларусь лидеров.

– Лидеры нужны. Возвращение лидеров в определенный момент станет дополнительным импульсом. Это часть нашего плана, – заявил глава НАУ.

Он добавил, что уже есть дедлайн.

– Мы ставим ультиматум в первую очередь себе. Мы ставим себе дедлайн – май-2021. Конечно, могут быть изменения, но все в наших руках. У нас нет выбора, мы должны работать, – подчеркнул Латушко.

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