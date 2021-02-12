Глава Минздрава Пиневич рассказал о ходе вакцинации в Беларуси. Фото: БелТА

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ рассказал о ходе вакцинации в Беларуси. По его словам, удалось уже привить от коронавируса практически всех медицинских работников.

- У нас уже есть 70 тысяч вакцин «Спутник V». Мы привили практически всех медработников, которые могут именно сейчас привиться. К сожалению, многие из них переболели коронавирусной инфекцией, - прокомментировал Пиневич.

Он добавил, что сейчас в Беларуси планируют приступить к вакцинации учителей.

- В первых числах марта нам должно поступить 100 тысяч вакцин «Спутник V», а в конце – еще 100 тысяч. Мы надеемся, что вместе со своими российскими коллегами уже в конце марта 2021 года сможем на мощностях предприятия «Белмедпрепараты» выпустить вакцину от коронавируса, - заявил глава Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Минздрава рассказал, что в Беларуси сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями.

Пиневич отметил, что с начала февраля может быть замечен небольшой рост пневмоний. (подробности)

Богдан заявила, что Беларусь по заболеваемости COVID-19 вышла на волнообразное плато.

И добавила, что в среднем на данный момент за сутки в стране выявляют около 1700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. (подробности)