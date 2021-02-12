Фотофакт. «Пул Первого» опубликовал письмо ВОЗ, о котором говорил Лукашенко

«Пул Первого» опубликовал письмо ВОЗ, о котором говорил Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В четверг, 11 февраля, во время своего выступления с докладом на VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что ему пришло письмо от ВОЗ.

- Меня очень удивило, что в письме было написано: президенту Республики Беларусь. Его превосходительству. Ну написали бы «бывшему президенту» или «экс-президент», но нет, - подчеркнул Лукашенко.

В телеграм-канале «Пул Первого» 12 февраля опубликовали то самое письмо, которое отправили Лукашенко из ВОЗ.

- Публикуем то самое письмо. Your Exellency (его превосходительству - Ред.), обращаются к Александру Лукашенко Урсула фон дер Ляйнен и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейусус. Письмо, к слову, было отправлено 22 января. Мы бы посоветовали пресс-секретарю Петеру Стано учить матчасть, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Европейском союзе прокомментировали письмо и заявили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен не писала Лукашенко никаких писем после 9 августа 2020 года.

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