Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак намерены лишить лицензии

Адвокат Людмила Казак. Фото: tut.by

Защитника Марии Колесниковой Людмилу Казак планируют лишить лицензии на адвокатскую деятельность. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

По информации волонтеров центра, на 19 февраля назначено заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, там намерены рассмотреть вопрос о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитника Марии Колесниковой Людмилы Казак.

Ранее лицензии уже лишили адвоката Марии Колесниковой – Александра Пыльченко, на двух других ее адвокатов (Илью Салея и Максима Знака) завели уголовные дела. Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак – в СИЗО.

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