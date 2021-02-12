Стало известно, о чем будут говорить Путин и Лукашенко на встрече

Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться уже в конце февраля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Встреча Лукашенко и Путина может состояться в конце февраля. С учетом ситуации с коронавирусом, а также тех событий, которые происходят сегодня вокруг наших государств, Лукашенко и Путину будет о чем поговорить. Я уверен в том, что на повестке дня у них будут вопросы, которые связаны с дальнейшим углублением интеграции между нашими странами, - прокомментировал Макей.

Ранее встречу Лукашенко и Путина анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Повестка формулируется, визит в процессе подготовки. Я пока не будут вдаваться в какие-либо детали, так как считаю это преждевременным, - прокомментировал Песков.

Напомним, что Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября 2020 года. Встреча длилась на протяжении четырех часов.

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