Фотофакт: Наталья Кочанова не сидит рядом с Лукашенко во второй день Всебелорусского народного собрания

Кочанова не сидит рядом с Лукашенко во второй день ВНС. Фото: скриншот видео

Всебелорусское народное собрание продолжает работу 12 февраля во Дворце Республики в Минске. Во второй день ВНС произошли небольшие изменения в расположении членов президиума.

Так, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая накануне сидела по левую руку от Александра Лукашенко, в этот раз пересела на одно место дальше - вчера там сидел председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он же, соответственно, занял место рядом с Лукашенко.

В первый день ВНС Кочанова сидела рядом с Лукашенко. Фото: скриншот видео

Вероятно, все дело в том, что 11 февраля часть ВНС с выступлениями делегатов вела Наталья Кочанова, а 12 февраля модерирует Владимир Андрейченко.

При этом справа от Александра Лукашенко члены президиума расположились в том же порядке, что и 11 февраля. Ближе всех к президенту с правой стороны разместился премьер-министр Роман Головченко.

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