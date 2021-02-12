Сильный ветер и снегопад: на дорогах Могилевской области введен план «Погода»

Сложная обстановка на дорогах возникла в Могилевской области из-за погоды.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Неблагоприятная погода привела к сложным условиям на дорогах Могилевской области, в связи с чем Госавтоинспекция ввела в регионе план «Погода». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Инспекторы перешли на усиленный режим работы. Они оперативно предотвращают возникшие заторовые и аварийные ситуации, а также сопровождают колонны снегоуборочной техники.
– Кроме того, все сотрудники нацелены на оказание помощи всем участникам движения, которые попали в затруднительную ситуацию, – добавили в УВД.
В ГАИ призвали водителей не оставлять автомобили на проезжей части на долгое время, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники. В противном случае они будут переставлены или отбуксированы эвакуаторами на охраняемые стоянки.
Поскольку в регионе выпало очень много снега, в Госавтоинспекции также посоветовали автовладельцам отказаться от личного транспорта на некоторое время и пользоваться общественным.
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