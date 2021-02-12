Лукашенко высказался о Бабарико: Он у нас такие особняки имел, каких нет ни у кого

Лукашенко на ВНС высказался о Бабарико. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 12 февраля, в пятницу, принимает участие в VI Всебелорусском народном собрании. Он высказался про Виктора Бабарико, который был задержан 18 июня 2020 года.

- Ой, все начали сейчас резко переживать по поводу Виктора Бабарико, что его посадили. Честно скажу, мне все равно на таких конкурентов. Бабарико мне не конкурент. Вы посмотрите, он настроил недвижимости в Турции. Он у нас такие особняки имел, каких нет ни у кого. Да еще и детей своих в этом втянул. И что, я должен был спокойно на это смотреть? – заявил Лукашенко.

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