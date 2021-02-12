«Закрылись – чтобы ни одно не открылось»: Лукашенко прокомментировал забастовку 26 октября

Лукашенко высказался об общенациональной забастовке Фото: Инна КОРСАК

Кафе и рестораны, которые закрылись после общенациональной забастовки, не должны больше открыться. Такое поручение Александр Лукашенко дал Комитету госконтроля. Об этом он заявил во время своего выступления во второй день Всебелорусского народного собрания.

– День солидарности! В понедельник! Около 200 предприятий закрылись! И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись – чтобы ни одно не открылось, – заявил он.

Напомним, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила 26 октября 2020 года общенациональную забастовку. Ее призыв поддержали некоторые рестораны и кафе. Они в этот день не работали. Впоследствии к тем организациям и компаниям, которые закрывались 26 октября, со стороны чиновников возникли вопросы, некоторые из заведений после этого прекратили работу.

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