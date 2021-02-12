Лукашенко высказался о частных медцентрах: «Пришли чиновники, а им говорят – ты, ябатька, мы тебя лечить не будем»

Лукашенко высказался о частных медцентрах. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 12 февраля находится во Дворце Республики и принимает участие в VI Всебелорусском народном собрании. Сегодня проходит второй день форума. Лукашенко высказался о частных медицинских центрах.

- Я просто хочу привести в качестве примера следующую ситуацию. Вот пришли чиновники в частный медицинский центр, а им говорят: «Ты, ябатька, мы тебя не будем лечить» Вот скажите мне, какая должна быть реакция на подобное. Мы будем вас вырезать каленым железом за подобные вещи, - подчеркнул Лукашенко.

Еще в качестве одного из примеров Лукашенко привел историю одной журналистки госСМИ.

- Прибежала она к руководителю, а он мне сразу доложил. Ведет в садик ребеночка своего, а ей там говорят: «А, ты там за действующую власть. Вон с ребенком своим из детского сада», И вот скажите, ну какая должна быть моя реакция? Естественно я отдал уже распоряжение минскому горисполкому и на контроль руководителю нашего сената. С этим надо прекращать, - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что стране нужны инициативные люди, которые будут работать в интересах Беларуси, а не разрушать ее.

- Да, нам действительно нужны продвинутые и инициативные люди. Но они должны работать в интересах Беларуси, а не на ее разрушение. Ни с кем счеты мы сводить не будем. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы держать будем, - резюмировал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Закрылись – чтобы ни одно не открылось»: Лукашенко прокомментировал забастовку 26 октября.

Он поручил Госконтролю, чтобы закрытые заведения больше не возобновляли работу. (подробности)