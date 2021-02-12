Лукашенко – о своем имуществе: «Нет времени даже домик матери переоформить – вот и вся моя собственность!»

Лукашенко 12 февраля выступает на ВНС. Фото: скриншот

В своем выступлении на ВНС 12 февраля Александр Лукашенко заявил, что его помощники уже отследили реакцию на его вчерашнюю речь в «бандитских каналах». Напомним, тогда Лукашенко говорил, что за время его президенства у него не нашли имущества, которое бы он скрывал.

- «Мы сейчас у него начнем чего-то искать». Я – за. И если будет ко мне хоть один вопрос по какой-то проблеме, я лично приду к журналистам и покажу и расскажу, что они у меня там нашли. Я даже матери домик, все равно я у матери один, нету времени его переоформить! Вот не знаю, председатель Шкловского исполкома, может, он уже взял сам на меня переоформил этот домик. Вот и вся моя собственность! Поэтому будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку! Хотя я об этом редко говорю, потому что ну кто поверит, что президент может быть не ворюгой. Кто во власти – тот и вор, такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так. Те же социологические исследования: на 5 или 6 месте народ поставил вопросы коррупции. У наших соседей это 1-е место занимает по социологическому опросу. То ест это волнует людей, но не на первом месте стоит.

Лукашенко призвал делиться с людьми излишками.

- Ну на том свет не заберем, в гробу карманов нет! Поделитесь, пока живы, с людьми! Отдайте им то, что вам и вашим детям никогда не нужно будет. Ну не складывайте вы в мешки эти деньги. Крысы же поедят! Извините за этот мой откровенный спич.