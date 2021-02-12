Лукашенко – о бизнесе: Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут

Лукашенко заявил, что не станет на колени перед бизнесом. Фото: БЕЛТА

Власть в Беларуси не станет на колени перед бизнесом. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время своего выступления во второй день VI Всебелорусского народного собрания. Оно завершает работу в Минске 12 февраля.

– И запомните: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые (один в один как в Беларуси) сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным – сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну, – сказал он.

Лукашенко также рассказал, какой бизнес будет поддерживать государство. По его словам, на это смогут рассчитывать социально ответственные бизнесмены.

– Мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну, – заявил Лукашенко.

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