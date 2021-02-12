Фотофакт: Ни пройти ни проехать - Гомель завалило снегом

В центре города работал трактор ГАИ и буксовала "буханка" медпомощи Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Впервые за последние годы гомельчане столкнулись с такими трудностями зимой. Привыкнув к почти бесснежным и теплым зимам, нынешнюю погоду восприняли как настоящую катастрофу. Снегопады 11-12 февраля так засыпали улицы, что авто буксовали даже на центральных улицах. Не раз в соцсетях писали о том, как утром пассажирам приходилось толкать городские автобусы, чтобы успеть на работу - как правило, они не могли заехать под горку, скользя колесами по дороге, плохо очищенной от снега.

Пешеходы ругались на неочищенные тротуары Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем на улице Советской возле площади Восстания забуксовала «буханка» медицинской помощи - прямо под растяжкой о Всебелорусском народном собрании. Вытолкнуть медиков помогли прохожие. Буксовали многие авто, особенно если съезжали с центральных улиц, а тем более во дворах. Конечно, и прохожие, падая в сугробах, и водители нарекали на коммунальные службы.

- Куда дворники подевались? Где трактора, техника? Денег нет, посокращали? - ругался вслух водитель грузовика с продуктами, забуксовав у магазина по проспекту Победы.

Пассажиры толкали автобус, чтобы успеть на работу. Фото: Gomel.today

Справедливости ради отметим, что на Советской работал трактор Госавтоинспекции. А метели в Гомеле прогнозируют еще до середины дня в субботу, 13 февраля.

По Советской транспорт ехал очень медленно из-за плохой дороги Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомель впервые за последние годы завалило снегом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ