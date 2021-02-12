Фотофакт: Ни пройти ни проехать - Гомель завалило снегом

В центре города работал трактор ГАИ и буксовала "буханка" медпомощи
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Впервые за последние годы гомельчане столкнулись с такими трудностями зимой. Привыкнув к почти бесснежным и теплым зимам, нынешнюю погоду восприняли как настоящую катастрофу. Снегопады 11-12 февраля так засыпали улицы, что авто буксовали даже на центральных улицах. Не раз в соцсетях писали о том, как утром пассажирам приходилось толкать городские автобусы, чтобы успеть на работу - как правило, они не могли заехать под горку, скользя колесами по дороге, плохо очищенной от снега.
Пешеходы ругались на неочищенные тротуары
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Днем на улице Советской возле площади Восстания забуксовала «буханка» медицинской помощи - прямо под растяжкой о Всебелорусском народном собрании. Вытолкнуть медиков помогли прохожие. Буксовали многие авто, особенно если съезжали с центральных улиц, а тем более во дворах. Конечно, и прохожие, падая в сугробах, и водители нарекали на коммунальные службы.
- Куда дворники подевались? Где трактора, техника? Денег нет, посокращали? - ругался вслух водитель грузовика с продуктами, забуксовав у магазина по проспекту Победы.
Пассажиры толкали автобус, чтобы успеть на работу. Фото: Gomel.today
Справедливости ради отметим, что на Советской работал трактор Госавтоинспекции. А метели в Гомеле прогнозируют еще до середины дня в субботу, 13 февраля.
По Советской транспорт ехал очень медленно из-за плохой дороги
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Гомель впервые за последние годы завалило снегом
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
А такие картины можно было наблюдать во дворах
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ