Юрий Воскресенский на Всебелорусском народном собрании призвал вернуть в печать белорусскую «Комсомольскую правду»

Юрий Воскресенский на ВНС призвал вернуть в печать "Комсомольскую правду" в Белоруссии».

Во второй день Всебелорусского народного собрания продолжилось выступление делегатов. Слово дали и политологу Юрию Воскресенскому. Напомним, это бывший член команды претендента в кандидаты на президентский пост Виктора Бабарико, который после встречи президента Александра Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ, позиционируется как главный переговорщик между властями и оппозицией.

- С учетом объявленного Года народного единства просим вернуть в систему государственной подписки печати и распространения «Комсомольскую правду» в Белорусии» и другие издания, - заявил, среди прочего, Воскресенский с трибуны ВНС.

Напомним, проблемы у “Комсомольской правды" в Белоруссии” начались в августе после президентских выборов в Беларуси. "Белорусский Дом печати" отказался печатать номера газеты, сославшись на поломку станка. Также “Комсомолку” перестала распространять ”Белпочта” и сеть киосков “Белсоюзпечать”.

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