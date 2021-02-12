Зима как наказание: снова минус 25 на неделе 15-21 февраля в Беларуси

Снова снег и сильные морозы прогнозируют в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Предварительные прогнозы погоды в Беларуси на следующую неделю, 15-21 февраля, не добавляют оптимизма. Привыкнув з зимам в формате «лайт» - без больших морозов и сугробов, переживать настоящие зимы стало тяжело. Так и хочется, чтобы морозы ослабли и снова пришла оттепель. Но нет. Еще как минимум неделю будем терпеть холод.

Итак, по прогнозу, составленному по численной модели GFS на 6 дней на сайте Белгидромета pogoda.by, осадки продолжатся местами в некоторые дни, причем, временами будут метели. Дневная температура воздуха в среднем по стране будет колебаться от минус 7 до минус 15 градусов, а ночная будет доходить до 25 градусов мороза. Причем, даже в южном Бресте прогнозируют минус 22 в ночь на четверг 18 февраля. Этот прогноз рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, отмечают в Белгидромете.

Точный прогноз есть пока до 15 февраля. В начале недели погоду будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт. Это значит, что нас ждет снег, метель и северный ветер. Уже в понедельник температура воздуха ночью при прояснениях составит до минус 25 градусов.