Юрий Воскресенский выступил перед Лукашенко на ВНС: вот что он сказал

Юрий Воскресенский озвучил свои предложения перед Александром Лукашенко.

Во второй день Всебелорусского народного собрания продолжилось выступление делегатов. Дошла очередь и до Юрия Воскресенского. Напомним, это бывший член команды претендента в кандидаты на президентский пост Виктора Бабарико, который сейчас позиционирует себя как главный переговорщик между властями и оппозицией.

- Отдельных представителей старой оппозиции и так называемых новых лидеров Юрий Воскресенский назвал радикалами, предателями, анархистами, поскольку они действовали не в интересах своего государства, требовали введения санкций в отношении белорусских предприятий. Воскресенский озвучил предложения так называемого "Круглого стола демократических сил", который он возглавляет:

- Первый блок предложений: эволюция вместо революции, Конституция вместо революции, - рассказал Юрий Воскресенский. - Мы поддерживаем идею изменения Конституции и других законодательных актов с целью гуманизации, большей включенности граждан в общественные процессы. Тот, кто чувствует, что его голос услышан, кто знает, что может влиять на судьбу государства, кто чувствует свою принадлежность стране, не станет ее разрушать".

- Второй блок наших предложений - амнистия и примирение, милосердие к тем, кто ошибся. Мы обращаемся к делегатам с просьбой поддержать принятие закона об амнистии, что станет символом политической перезагрузки, обновления политического и правового поля страны, важным и действенным шагом со стороны власти по нормализации общественно-политической обстановки. Это обращение поддержали 54 тыс. граждан, проголосовавших за него в Telegram-канале и подписавших петицию об амнистии.

- С учетом объявленного Года народного единства просим вернуть в систему государственной подписки печати и распространения "Комсомольскую правду" в Белоруссии" и другие издания, - заявил Воскресенский с трибуны ВНС.

Напомним, проблемы у “Комсомольской правды" в Белоруссии” начались в августе после президентских выборов в республике. Дом печати отказался печатать номера газеты, сославшись на поломку станка. А почнить его нельзя, потому что из-за коронавируса прервалась связь с поставщиками запчастей. Также “Комсомолку” перестала распространять "Белпочта” и сеть киосков “Белпечать”.

Юрий Воскресенский также призвал лидеров оппозиции отказаться от причинения ущерба гражданам и предприятиям, от санкционных списков, возбуждения дел в иностранных юрисдикциях "и прочих попыток дискриминации и дискредитации Беларуси, в том числе с помощью других стран".

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