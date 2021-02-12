Лукашенко предложили присвоить звание Героя Беларуси «за выдающиеся заслуги перед Отечеством»

Лукашенко пока не прокомментировал предложениеприсвоить ему звание Героя Беларуси. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Выступая на Всебелорусском народном собрании 12 февраля, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский предложил присвоить Александру Лукашенко звание Героя Беларуси.

- Вы пошли в народ, не разделяя на правых и левых, сторонников и противников. Вы второй раз не допустили в стране переступить опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь! - заявил Мочанский.

Он предложил ВНС принять решение о присвоении Лукашенко «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства» звание «Героя Республики Беларусь». В этот момент Лукашенко опустил глаза, могло показаться, что он чуть усмехнулся. Зал отреагировал на это предложение бурными продолжительными овациями.

Отметим, что правильно звание звучит как «Герой Беларуси» и присуждалось уже 11 раз. Последний раз это звание присваивалось самим президентом в 2014 году - биатлонистке Дарье Домрачевой.

Кстати, Мочанский дружит с ведущим "Поля чудес" Леонидом Якубовичем. Читайте подробнее: «В Беларусь еду, чтобы полетать»: Леонид Якубович снял в Минске фильм о «Ночных ведьмах»