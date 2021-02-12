Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Лукашенко предложили присвоить звание Героя Беларуси «за выдающиеся заслуги перед Отечеством»

Участники Всебелорусского народного собрания отреагировали бурными продолжительными овациями
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Лукашенко пока не прокомментировал предложениеприсвоить ему звание Героя Беларуси. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Лукашенко пока не прокомментировал предложениеприсвоить ему звание Героя Беларуси. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Выступая на Всебелорусском народном собрании 12 февраля, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский предложил присвоить Александру Лукашенко звание Героя Беларуси.

- Вы пошли в народ, не разделяя на правых и левых, сторонников и противников. Вы второй раз не допустили в стране переступить опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь! - заявил Мочанский.

Он предложил ВНС принять решение о присвоении Лукашенко «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства» звание «Героя Республики Беларусь». В этот момент Лукашенко опустил глаза, могло показаться, что он чуть усмехнулся. Зал отреагировал на это предложение бурными продолжительными овациями.

Отметим, что правильно звание звучит как «Герой Беларуси» и присуждалось уже 11 раз. Последний раз это звание присваивалось самим президентом в 2014 году - биатлонистке Дарье Домрачевой.

Кстати, Мочанский дружит с ведущим "Поля чудес" Леонидом Якубовичем. Читайте подробнее: «В Беларусь еду, чтобы полетать»: Леонид Якубович снял в Минске фильм о «Ночных ведьмах»