Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 февраля 2021 года: стабильность сохраняется

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 февраля 2021 года: стабильность сохраняется.

Свежую статистику по распространению коронавируса в Беларуси обнародовал 12 февраля Минздрав. Выявляемость новых случаев COVID-19 примерно на том же уровне: за минувшие сутки зарегистрированы 1 тыс. 733 пациента с «короной».

Из больниц при этом выписали за сутки 1 тыс. 964 пациентов. Таким образом, всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы уже 265 тыс. 284 человек с положительным тестом на ковид, из них выздоровели 252 тыс. 068 пациентов.

Статистика по официально признанным смертям тоже держится на стабильном уровне. За сутки снова умерли 10 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Общее количество унесенных ковидом жизней составило 1 тыс. 830.

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