Лукашенко рассказал на Всебелорусском народном собрании, когда может пройти референдум по новой Конституции

Лукашенко рассказал, когда может пройти референдум по новой Конституции Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси планируют провести референдум по поправкам в Конституцию - его могут совместить с выборами в местные Советы депутатов, заявил 12 февраля Александр Лукашенко во время подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания.

По календарю Центризбиркома Беларуси, местные выборы должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

Кроме того, в своем финальном выступлении Лукашенко призвал к сплочению, отметив, что «у нас не один лидер в стране».

- Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный неопределенный период, - сказал он также.

По словам Лукашенко, «настоящее и будущее Беларуси прежде всего в руках присутствующих здесь делегатов». Их он назвал «самой высокой элитой общества». После своего выступления Лукашенко объявил ВНС закрытым.

Напомним, Лукашенко предложили присвоить звание Героя Беларуси «за выдающиеся заслуги перед Отечеством»