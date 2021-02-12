Лукашенко высказался о завышенных ценах на лекарства: «Примем серьезное решение вплоть до закрытия этих аптек»

Александр Лукашенко заявил, что некоторые аптеки могут закрыть из-за повышения цен. Фото: скриншот видео

- Не дай Бог кто-то по принципу «пол-потолок» устанавливал цены в аптеках, особенно этим грешат частники — мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках.

Накануне Комитет госконтроля сообщил, что цены на лекарства в некоторых аптеках необоснованно завышены и порекомендовал аптекам принять меры.

Проверки КГК, МАРТ, Мингорисполком и Федерация профсоюзов проводят с понедельника, 8 февраля. По информации Федерации профсоюзов, цены на некоторые лекарства повысились минимум на 5-10%.

- Наш мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли. Пять, десять процентов и выше. Да, где-то есть и объективные причины: повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость. Но давайте говорить прямо: есть и спекулятивный фактор, – заявил в своем докладе на ВНС председатель ФПБ Михаил Орда.