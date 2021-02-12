Лукашенко: штаб Бабарико в случае победы предлагал Воскресенскому должность зампреда КГБ.

- Одна из выступающих заявила, что надо провести политическую амнистию. Я на этот вопрос уже отвечал: если этот человек достанет Уголовный кодекс и покажет хоть одну политическую статью – мы будем думать какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных. Вот Юрий Воскресенский выступал: слушайте, но это человек, который был вместе с ними. И вы не думайте, что он начал там вот так вот говорить или власти подпевать. Нет, это человек со своим мнением. Мы его увидели до этого СИЗО, и я тоже. Человек был депутатом Горсовета. А почему толкового человека мы потеряли? Это наши косяки. Это вопросы к нам. И если мы не видим толковых людей, которых надо поднять? Головатый человек, не дурак же. Грамотный человек. И если мы их не видим – значит их увидят другие. Ну какое он совершил преступление? Он прямо сказал: да, мы пошли на выборы бороться за власть. Но потом занесло. Он был в команде Бабарико. Обещали ему – правда, не дали – должность председателя КГБ в будущем правительстве. Пока заместителем. Не знаю, зачем тебе, Юра, эта должность? Ты же совсем не КГБшник. Я это нормально воспринимаю, люди поделили будущие портфели, лидер сказал – выиграем, ты будешь этим, этим, этим… Их там было много. А сами-то оказались не чисты на руку. А он загремел за компанию со всеми. Человек со своей позицией, человек был депутатом, мы его потеряли, он пошел во власть – это вполне нормально. Но когда ты с ними пошел и не туда завернул… Какой он политический заключенный? Шло следствие. Соответствующие органы, и я, увидели, что там есть люди которые не должны там находиться. И он и другие – они сегодня выходят и работают.

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