Лукашенко объяснил, почему призвал отказаться от смартфонов в пользу кнопочных телефонов

Лукашенко призвал отказаться от смартфонов в пользу кнопочных телефонов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступая 12 февраля на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко критически высказался в адрес тех, кто пользуется смартфонами. Он считает, что «умные люди» уже давно ищут кнопочные телефоны, а через айфоны владельцев трубок контролируют спецслужбы США.

- Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю, - сказал Лукашенко во время своей речи о бизнесе в Беларуси. В то же время он уточнил: - Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что не пользуется смартфоном. Есть ли у него кнопочный телефон, неизвестно. Кстати, в салонах связи и в магазинах мобильных операторов Беларуси кнопочные телефоны есть в свободной продаже. Причем, по цене всего от 20 рублей.

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