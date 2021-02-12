Лукашенко назвал условия выхода из СИЗО Бабарико и других членов КС

Лукашенко встречался в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими членами КС и штаба Бабарико. Фото: телеграм-канал Пул Первого.

Выступая с заключительным словом на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко рассказал о тех, кто оказался в тюрьме, и с кем он встречался в СИЗО КГБ:

Некоторые задавали мне вопрос – а когда нас отпустят? Я главарям сказал так: «Все, что украли – верните». Я все назвал: деньги, суммы, картины, собственность и прочее. Голову опустили, промолчали. Потом они обсуждали эту тему: с родственниками, близкими, родными. Пока не возвращают. А надо вернуть. Вот тогда мы будем говорить о какой-то амнистии. Ни в коем случае не политической. Никакой кровожадности здесь нет. Украл – верни, если тебя взяли за руку. Я хочу, чтобы это было понятно.

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