Реальное видео: поезд протаранил фуру на переезде под Добрушем

Поезд протаранил фуру на переезде под Добрушем. Фото: t.me/gomel_new

ЧП на железнодорожном переезде возле деревни Ларищево Добрушкого района Гомельской области произошло 12 февраля, когда регион завалило снегом. Здесь остановился автопоезд и не смог сдвинуться с места, когда послышался гудок - к переезду стал приближаться железнодорожный грузовой состав. Судя по всему, машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

Поезд протаранил грузовик, кабина которого отлетела в сторону и перегородила дорогу. Водители, ожидавшие на переезде, засняли произошедшее на видео. Ролик появился в телеграм-канале t.me/Auto_Gomel. Из-за большого количества нецензурной лексики мы убрали полностью звук на видео.

Как рассказали очевидцы, водитель фуры и другие люди не пострадали, а большегруз потом оттащили с дороги спасатели трактором «Амкадор». На кадрах также видно, как в момент столкновения пополам сложился столб линии электропередач.

Оказалось, что водитель «Вольво» проигнорировал запрещающий сигнал железнодорожного светофора, фура забуксовала на подъеме, пишет vdobrushe.by со ссылкой на ГАИ РОВД Добрушского райисполкома.

Напомним, недавно под Брестом поезд протаранил фуру. Авария произошла на железнодорожном переезде около поселка Мухавец.