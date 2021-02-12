Журналистке TUT.BY, которую задержали на подготовительном съезде ВНС, дали 2320 рублей штрафа

После трех суток на Окрестина журналистку отпустили, но суд по ее делу был продолжен. Фото: tut.by.

Завершился суд над журналисткой портала TUT.BY Надеждой Калининой. Ее признали виновной по двум статьям 23.34 и 23.4 КоАП: «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица». Решение суда: штраф 80 базовых величин (2320 рублей).

Надежду задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску. В протоколах указано, что она устроила пикет «за честные выборы». Вот что Надежда Калинина рассказал о своем задержании:

- Около 15.40-15.45 часов я приехала в ДК по заданию редакции. Возможности зарегистрироваться заранее у меня не было, о мероприятии узнали в последний момент. Показала охраннику бейдж и спросила, могу ли попасть на собрание. Мне было отказано, - рассказала она.

После этого Калинина осталась в ДК, чтобы узнать у организаторов, возможно ли аккредитоваться - «стояла у стены, не произносила ни звука».

- Ближе к 16.00 часам охранник мне сказал дословно: «Я вас попрошу покинуть помещение». Я развернулась и вышла. Как только открыла дверь, услышала, что кто-то бежит. Повернулась, это были два сотрудника в черном, они перекрыли мне дорогу, - сказала она о задержании.

По словам журналистки, сотрудники ей не представились, с поднятыми руками она села в серый бус, после чего оказалась в Ленинском РУВД Минска, а потом – в тюрьме на Окрестина.

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