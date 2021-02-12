Трагедия в Сенненском районе: упавшее дерево убило вальщика леса

Вальщик мог сам нарушить правила безопасности. Фото: СК.

ЧП произошло во время валки леса в лесном массиве на территории Сенненского райна. Подробности сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

Недалеко от деревни Пушкари днем в четверг, 11 февраля, производилась валка леса. Одно из подпиленных деревьев упало прямо на 59-летнего вальщика. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

- Предварительно причиной несчастного случая стало нарушение требований безопасности погибшим мужчиной, - прокомментировали в СК.

Все обстоятельства гибели выясняются, назначена судмедэкспертиза. Сенненский РОСК проводит по факту проверку.

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