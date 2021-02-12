Видеофакт. Новополочанка в бане наряжала клиентов в немецкие мундиры времен Второй мировой

В сауне клиенты могли примерить одежду, имитирующую немецкие мундиры времен Второй мировой. Фото: кадр из видео УВД.

58-летняя предпринимательница из Новополоцка должна заплатить штраф за то, что выдавала клиентам своей сауны одежду, имитирующую мундиры немецких военнослужащих времен Второй мировой. В сауне для создания определенного антуража были и другие предметы – каска, кухонная посуда с изображением нацистской символики и атрибутики, рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Предпринимательница рекламировала услуги своей сауны в соцсетях. В аккаунте бани клиенты оставляли отзывы о качестве отдыха и выкладывали фото. Некоторые из них привлекли внимание милиции – на них публично демонстрировалась нацистская символика и атрибутика, а некоторые посетители демонстрировали жесты, похожие на нацистское приветствие.

-Каска, кухонная посуда с нацистской символикой и одежда, имитирующая форменное обмундирование немецких войск времен ВОВ, были изъяты при осмотре сауны, - рассказала Ольга Шкуратова. - Новополоцким ГОВД в отношении предпринимательницы был составлен протокол по ст. 17.10. КоАП РБ (Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики).

Изъятое имущество по решению суда конфисковано, женщина должна выплатить штраф в пять базовых величин (135 рублей).

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