Власти Минска зовут горожан 13 февраля на субботник по уборке снега

Минчан зовут убирать снег во дворах на субботнике. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Мингорисполком на 13 февраля запланировал провести районные субботники по очистке дворов от снега, сообщили БелТА в пресс-службе мэрии.

К уборке снега минские власти хотят привлечь и общественность. Субботники стартуют с 11.00 часов.

- Жителей минских дворов просят подключиться к организованным мероприятиям по расчистке снега, - уточнили в Мингорисполкоме.

Лопаты и другой инвентарь выдадут в местах сбора. Так для Заводского района это рядом с 78, 80 и 82 домами на Ангарской улице, для Советского района - дом 4 по улице Кольцова, в Ленинском районе место сбора - на проспекте Независимости дом 22, а в Центральном - дом 6 на улице Мельникайте. Кстати, в Центральном районе за лопаты возьмется также местная администрация и чиновники.

В Первомайском районе организованы точки сбора на девяти улицах, Логойском тракте и проезде Чаковского - найти будет легко. Также и в Московском районе во дворах сделают несколько точек сбора, все они будут в основном на базе местных ЖЭС.

Определяются и другие районные точки сбора «штабов борьбы со снегом».

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