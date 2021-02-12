В Бресте 15-летняя девочка торговала собой – копила деньги, чтобы купить собаку

Две девочки-подростка занимались проституцией в Бресте - одна, чтобы помочь своему парню, вторая - чтобы заработать денег на собаку. Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестская милиция проводит проверку в отношении двух несовершеннолетних девочек. Юные брестчанки друг с другом не знакомы, но обе попали в поле зрения правоохранительных органов из-за того, что занимались проституцией. Шокирующие подробности рассказал заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома Владимир Жигар.

Одной из девочек 15 лет, в занятие проституцией ее втянула 17-летняя подруга, которая сожительствует с 50-летним мужчиной. Девочка призналась, что очень хотела завести собаку и предполагала таким образом заработать деньги на покупку питомца.

Второй школьнице 14 лет. Торговать собой она начала по просьбе своего молодого человека.

-Девушка по уши влюбилась в 18-летнего юношу. Однажды тот сказал, что ему срочно нужны деньги, а найти нужную сумму в короткий срок он не может, и попросил подругу помочь ему. Девочка согласилась. Она начала встречаться с мужчинами за деньги и отдавала заработанное молодому человеку. У подростка было не менее шести таких свиданий, - рассказал Владимир Жигар.

Всего же в 2020 году в Брестской области выявили 72 преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Это изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия. 59 пострадавших – девочки, четверо – мальчики. 29 из 63 потерпевших – малолетние.