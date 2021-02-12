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«Вот это я понимаю обед!»: делегатам Всебелорусского народного собрания наливали водку

На десятерых организаторы собрания выставили по две бутылки
Григорий ГРИБОВ
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Делегатам Всебелорусского народного собрания наливали водку.

Делегатам Всебелорусского народного собрания наливали водку.

Делегатам Всебелорусского собрания предложат по 100 грамм - на столе на десятерых по две поллитровые бутылки водки. Вчера, в первый день мероприятия, не наливали, сообщает Telegram-канал российского РИА Новости. В интернет попади фотографии столов: на нем холодные мясные и овощные закуски, минеральная вода, морс и водка. Каждый стол засервирован на десятерых. На каждом столе – по две пол-литровых бутылки водки. Она называется Finsky – ее производит «Завод Бульбашъ» по лицензии и под контролем финской компании. Выпивать делегаты будут из брендированных рюмок «Бульбашъ». Также в интернете появилось видео. Снятое, видимо, одним из делегатов.

- Финская водка, это же прекрасно! – говорит за кадром женщина. – Усе як мае быць! Вот это я понимаю обед!

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Посмотрите, как в фойе Дворца Республики накрыли столы для делегатов Всебелорусского народного собрания, пока Александр Лукашенко выступал с четырехчасовой речью. Делегатам предложены мясная и овощная нарезки, сок, минеральная вода и сладкое – зефир, конфеты, круассаны