Лукашенко сказал об ужесточении закона о массовых беспорядках: «Процесс запущен»

Лукашенко заявил, что в ближайшее время парламент примет соответствующие законы по пресечению массовых беспорядков и провокаций. Фото: БелТА.

На второй день Всебелорусского народного собрания в пятницу, 12 февраля, Александр Лукашенко рассказал, что поручил «разным структурам» изменить законодательство, пишет БелТА. Речь идет о корректировках и изменениях законов по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений.

- Нравится это кому-то или нет, процесс запущен, - категорично заявил он.

А затем Лукашенко уточнил, что уже поручил подготовить проекты (по изменению законодательства - Ред.) различным структурам органов власти и что законопроекты будут соответствовать нормативно-правовым актам.

- Важно не только пресечь всякие массовые беспорядки, но и чтобы мы выглядели цивилизованным государством. Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия, - предупредил Лукашенко.

И, резюмируя, заметил, что уже в ближайшее время белорусским парламентом будут приняты соответствующие законы.

Напомним, в первый день ВНС глава КГБ Иван Тертель заявлял, что в Беларуси уже пройден «пик протестной активности». Но и уточнял, что «время расслабляться не пришло».

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