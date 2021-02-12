Ермошина назвала идеальную дату референдума по Конституции

Изменить Конституцию Беларуси власти могут еще до конца 2021-го года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Во время ВНС Александр Лукашенко рассказал, что проект новой Конституции Беларуси будет подготовлен еще в течение 2021-го года. Также он заявил, что проведение конституционного референдума может быть совмещено с выборами в местные Советы депутатов.

За комментарием ресурс Sputnik обратился к главе Центризбиркома Лидии Ермошиной. Сразу же глава ЦИК предупредила, что точную дату проведения референдума «никто не знает». Но согласилась, что проходить и местные выборы, и референдум будут на одном временном отрезке: «до 18 января 2022-го года».

- Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно, референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря, - прокомментировала Ермошина.

Таким образом, по мнению Ермошиной, лучшей датой для проведения референдума по Конституции в Беларуси является середина декабря 2021-го года. Дата, до которой остается меньше года.

Касаемо совмещения референдума и выборов глава ЦИК заметила, что сделать это «очень просто». Мол, это будут два избирательных бюллетеня и такой вариант будет выгодным.

Еще Ермошина напомнила, что прецеденты совмещения двух важных политических событий в Беларуси уже случались. Так в 2004-ом году референдум совмещался с выборами в парламент. А еще раньше, в 1996-ом году, - референдум частично совместили с местными выборами. По ее мнению это будет и экономически выгоднее:

- Деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете, - сказала она в заключение.

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