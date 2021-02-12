Видеофакт. Посмотрите, как жестко сбили пешеходов в Бресте: одна девушка подлетела в воздух, вторая успела убежать

Одна девушка успела отскочить, а вторую автомобиль подбросил в воздух. Они шли по пешеходному переходу. Фото: кадр из видео.

Брестчане обсуждают ДТП, которое произошло 12 февраля на проспекте Машерова. На пешеходном переходе автомобиль налетел на двух девушек. Одна успела отскочить и перебежать дорогу, а вторую подбросило в воздух от удара.

Жители города разделились во мнениях. Одни утверждают, что девушки начали переходить дорогу на красный свет, а значит, именно они виноваты в произошедшем. Другие считают, что виноват водитель, который не учел, что едущий по крайней правой полосе автомобиль начал притормаживать, чтобы пропустить пешеходов.

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