Последнее слово Лукашенко на ВНС: конфликт с Россией, Украиной, Польшей и Литвой невозможен, а перемены - без мятежа

На ВНС Лукашенко заявил, что не хочет боя, но "наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать". Фото: БелТА.

В первый день Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко выступал 4 часа. Во второй день форума он также участвовал в обсуждениях, а еще выступил с заключительной речью.

В финале он подытожил многие темы, которые обсуждались до того. Так он заявил, что обсуждая возможные преобразованиях в жизни страны, власти, в первую очередь, должны исходить из «собственных национальных интересов».

Лукашенко в очередной раз обратил внимание на неспокойную общемировую обстановку. И заметил, что национальные интересы Беларуси не допускают конфронтации со странами-соседками.

- Видя, что творится вокруг. Мы же не можем, исходя из собственных национальных интересов, войти в конфликт с Россией, Украиной, Польшей, Литвой - с нашими соседями. Они от Бога, от них никуда не денешься, - признался он.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что выбирая мирное развитие Беларуси, действующие власти вынуждены выстраивать добрососедские отношения - «насколько это возможно».

- Единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, является суверенитет и независимость нашей страны, которые нам достались без крови, без боя. И дай бог, чтобы суверенитет и независимость сохранить без боев и крови, - уточнил он.

Продолжая тему, Лукашенко заметил, что сам он является абсолютно мирным человеком. И заявил, что не хочет столкновений, пообещав, что никогда не сделает этого.

- Я не хочу никакого боя, никаких столкновений. Я никогда этого не сделаю. Но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать, - уверен он.

В своей финальной речи Лукашенко также поблагодарил всех сторонников действующей власти. Заметил, что они проявили свою гражданскую позицию в сложный период. Назвал провластных граждан патриотами, обладающими решимостью отстаивать свою точку зрения.

Пообещал в финале ВНС Лукашенко белорусам и перемены. Однако указав, какими они должны быть.

- Наши перемены - это не то что не мятеж, это даже не революция. Мы должны двигаться эволюционным путем. И мы это будем делать. Нам предстоит проработать, принять необходимые новации в законодательстве и принять новую Конституцию, - заключил он.

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