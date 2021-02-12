Семь сутенеров приехали из России за белорусками. Им нужны были четыре девушки

Семерых мужчин, которые приехали в Беларусь, чтобы вербовать девушек для занятия проституцией, задержали в Минске. Фото: кадр из видео МВД.

Из Беларуси в Москву собирались вывезти несколько девушек для занятий проституцией. Милиция перекрыла этот канал поставки живого товара, рассказал начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов.

Из России в Минск для вербовки белорусских девушек приехали семеро мужчин.

-Роль каждого была определена заранее: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался отбором «живого товара». Девушкам обещали высокие заработки. Вербовщикам удалось завлечь двух минчанок 23 и 25 лет, - рассказал Александр Сазонов.

Группу задержали в одном из спальных районов Минска, когда вербовщики уже собирались уезжать вместе с девушками на двух машинах. Милиционерам пришлось стрелять по колесам автомобиля, водитель которого попытался скрыться, заблокировав двери.

Всех доставили в милицию. По словам одного из задержанных, задачей группы было привезти из Беларуси четырех девушек. Еще двоих они должны были забрать по дороге.

Обстоятельства происшедшего уточняются, действиям задержанных будет дана правовая оценка.

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