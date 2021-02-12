В Минске водителю дали 15 суток за автомобильный сигнал

В Минске водителя остановили за подачу сигнала, а протокол составили за сопротивление. Фотоиллюстрация.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что за автомобильный сигнал на проспекте Независимости осудили жителя Минска, сообщил телеграм-канал незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».
Известно, что автолюбитель Павел Подоляк сигналил на проспекте Независимости в четверг, 11 февраля. Около 09.00 утра вблизи здания Белорусского госцирка его остановил регулировщик. Сотрудник сказал, что ему по рации передали, что данный водитель «подал звуковой сигнал». Далее с сотрудниками ГАИ минчанин на своем авто поехал в Центральный РУВД.
В последствие протоколе указано, что на территории РУВД, во внутреннем дворике, Подоляк за закрытыми воротами отказался пройти в здание райотдела. Якобы упирался ногами и хватал правоохранителей за фирменное обмундирование.
На задержанного был составлен протокол по статье 23.4 КоАП РБ. Но сообщается, что в РУВД мужчине предлагали подписать протокол, что он стоял на проспекте Независимости и выкрикивал лозунги.
Свидетелем в суде был правоохранитель. С его показаниями Подоляк не согласился.
Судья Дмитрий Карсюк признал минчанина виновным и приговорил к административному аресту на 15 суток.
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