В Минске водителю дали 15 суток за автомобильный сигнал

В Минске водителя остановили за подачу сигнала, а протокол составили за сопротивление. Фотоиллюстрация. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что за автомобильный сигнал на проспекте Независимости осудили жителя Минска, сообщил телеграм-канал незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

Известно, что автолюбитель Павел Подоляк сигналил на проспекте Независимости в четверг, 11 февраля. Около 09.00 утра вблизи здания Белорусского госцирка его остановил регулировщик. Сотрудник сказал, что ему по рации передали, что данный водитель «подал звуковой сигнал». Далее с сотрудниками ГАИ минчанин на своем авто поехал в Центральный РУВД.

В последствие протоколе указано, что на территории РУВД, во внутреннем дворике, Подоляк за закрытыми воротами отказался пройти в здание райотдела. Якобы упирался ногами и хватал правоохранителей за фирменное обмундирование.

На задержанного был составлен протокол по статье 23.4 КоАП РБ. Но сообщается, что в РУВД мужчине предлагали подписать протокол, что он стоял на проспекте Независимости и выкрикивал лозунги.

Свидетелем в суде был правоохранитель. С его показаниями Подоляк не согласился.

Судья Дмитрий Карсюк признал минчанина виновным и приговорил к административному аресту на 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко сказал об ужесточении закона о массовых беспорядках: «Процесс запущен».

Выступая на ВНС, Александр Лукашенко заявил, что законодательство по пресечению массовых беспорядков будет изменено (подробности).

В Солигорске снова задержали шахтера Корзуна, который осенью приковал себя наручниками под землей.

По словам супруги, Юрий пропал после того, как вышел из дома рано утром (подробности).

В ИВС на Окрестина и в Жодино снова разрешили передачи.

Передать заключенным еду и вещи первой необходимости можно будет уже на следующей неделе (подробности).