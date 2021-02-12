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Минздрав Беларуси одобрил вакцинирование «Спутником V» людей старше 60 лет

И назвал условие, соблюдая которое пожилым лучше прививаться от коронавируса
Надежда БУТОВИЧ
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Перед вакцинацией от коронавируса пожилым людям будут предлагать пройти комплексный медосмотр

Перед вакцинацией от коронавируса пожилым людям будут предлагать пройти комплексный медосмотр

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси уже с конца марта 2021-го года могут начать массовое вакцинирование от коронавируса всех категорий населения.

В Минздраве 12 февраля заявили, что медучреждения Беларуси уже начали подготовку к массовой вакцинации граждан, проводят обучающие занятия. А также сообщили, что получить прививку от «ковида» сможет больше людей.

Так применения вакцины «Спутник V» в Беларуси одобрили и для людей старше 60-ти лет.

- Разработчиком для расширения возрастных границ использования препарата для профилактики коронавирусной инфекции, внесены необходимые изменения и дополнения в инструкцию по применению, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Правда, белорусам старшего возраста перед вакцинацией будут предлагать пройти комплексный медосмотр, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

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