Мужчина из Полоцкого района использовал при покраске собственного дома белый и красный цвета. Его судили

Это частный дом. Его хозяин отбудет семь суток ареста за то, что покрасил его в бчб. Фото: Николай ШАРАХ.

В Полоцком районе мужчине предстоит отбыть семь суток ареста за то, что он использовал при покраске собственного дома белый и красный цвета. Об этом сообщает gorod214.

Анатолий Коханчик работает на железной дороге. Он живет в частном доме в деревне Алеща Полоцкого района. Анатолий Коханчик при покраске своего дома использовал несколько цветов, в том числе белый и красный. Красную полосу он расположил посредине, под ней и над ней располагаются белые полосы. Остальные части дома выкрашены в синий и коричневый цвета.

На мужчину за бчб-расцветку его дома составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 9 февраля мужчину задержали, а 11 февраля суд постановил, что он должен отбыть семь суток ареста.

Обязали ли мужчину перекрасить свою собственность, не сообщается.

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