Минэнерго назвал резолюцию Евросоюза по БелАЭС политизированной

В Минэнерго уверены, что Европарламент, который заявляет, что БелАЭС несет угрозу безопасности Евросоюзу, принимают политизированное решение. Фото: Сергей ГАПОН

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Европарламенте приняли резолюцию о приостановке запуска БелАЭС. Еврочиновники в своем заявлении подчеркнули, что атомная станция в Островце может быть источником возможной угрозы Евросоюзу в плане безопасности, здравоохранения и экологии.

В Минэнерго ответили на европейскую резолюцию, сообщает пресс-служба ведомства. По мнению, белорусских чиновников, заявление Европарламента - «сугубо политизированного характера».

В ведомстве заметили, что резолюция Европарламентом была принята даже до предварительного отчета европейской экспертной комиссии, которая на днях посещала Белорусскую АЭС.

- Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG, Европарламент, вопреки собственным принципам «объективности и непредвзятости», принял откровенно политизированное решение, - уверены в Минэнерго.

Также в ведомстве посчитали, что резолюция - пример «применения двойных стандартов».

- Беларусь поступательно продолжает системную работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, в том числе с ENSREG, - констатировали в Минэнерго.

Ожидается, что проект предварительного отчета экспертной группы будет готов в марте 2021-го года.

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